"Картофельный рэкет" и советские методы: Politico объяснило, как Лукашенко загнал Беларусь в дефицит

На проблемы с картофелем в Беларуси обратило внимание Politico. Издание утверждает, что в высоких ценах и дефиците виноват сам беларуский диктатор Александр Лукашенко, который хотел управлять рынком в ручном режиме.

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"Контроль над ценами со стороны беларуского правителя привел к обратным результатам", – говорится в статье Politico. Авторы называют политику Лукашенко в этом вопросе "картофельным рэкетом".

Советские методы: что Лукашенко сделал с картошкой

В 2022 году диктатор установил контроль над ценами в Беларуси. Заявленной целью было сдерживание инфляции. Однако вместо этого решение привело к серьезным перекосам на рынке.

В частности, это сделало производство картофеля нерентабельным для фермеров. Никто не захотел продавать товар по ценам, которые не покрывают расходов на производство.

А потому посевы сократились. В итоге уже в 2024-м урожай картофеля в Беларуси упал на четверть – до 3,1 млн тонн против 4,2 млн в 2023 году.

Но снижение урожайности стало не единственной прямой причиной дефицита. Из-за контроля цен на внутреннем рынке производители начали перенаправлять картофель на российский рынок, где цены на него вдвое выше.

В декабре 2024 года в Беларуси даже ввели лицензии на экспорт, чтобы остановить отток продукции. Но фермеры начали вывозить в РФ качественный картофель под видом испорченного.

Уже в марте-2025 в беларуских магазинах осталась мелкая и гнилая картошка. А мытая картошка – более качественная продукция, на которую не распространялся ценовой контроль, – продавалась по очень высоким ценам.

Такая практика, как отмечает Politico, напоминает советские методы управления экономикой. "Ирония заключается в том, что Лукашенко и сам когда-то руководил колхозом в Городце на закате советского коммунизма", – указывают авторы.

"Как вы знаете из истории Советского Союза, когда у людей нет мотивации – их невозможно заставить выполнять свою работу хорошо", – отметил также академический директор беларуского экономического аналитического центра BEROC.

Импорт из "недружественных" стран

28 мая 2025 года правительство Республики Беларусь официально сняло запрет на импорт ключевых овощей и фруктов из стран Европейского Союза, включая картофель, белокочанную капусту, лук и яблоки.

В пресс-службе беларуского правительства назвали снятие запрета "ответом на торговые меры ЕС" (страны Евросоюза запретили импорт удобрений из РФ и Беларуси). Там подчеркнули, что решение демонстрирует "открытость, миролюбие и добрососедство".

Однако реальные причины выглядят более комплексно. Незадолго до этого Лукашенко публично признался, что картофель исчез с полок магазинов, и напомнил, что еще в феврале он требовал от правительства сдержать рост цен и сформировать продовольственные резервы – безрезультатно.

Как сообщал OBOZ.UA, в России тем временем стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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