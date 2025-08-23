Курс доллара в Украине изменится: украинцы покупают больше валюты, чем продают

Доллар в Украине ближайшие несколько дней подорожает от 41,10 до 41,30 грн (прием) и от 41,35 до 41,65 грн (продажа). В целом граждане покупают валюты больше, чем сдают. Но эта разница настолько незначительна, что в результате не влияет на общую ситуацию на рынке и отнюдь не стимулирует рост курса.

Видео дня

Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфин. "Курс наличного евро в эту субботу и воскресенье будет находиться в пределах достаточно широкого разброса котировок: прием от 47,80 до 48,10 грн и продажа от 48,15 до 48,70 грн. Широкий разброс ценников покупки и продажи по наличным евро в эти дни связан с различным видением перспектив евровалюты относительно доллара на мировых рынках у разных групп аналитиков сетей валютообмена, а также запросами их клиентуры", – говорится в сообщении издания.

Чтобы не рисковать, большинство владельцев крупных сетей валютообмена внимательно следить за поведением пары евро/доллар на мировых рынках и при существенных изменениях быстро менять свои ценники по евровалюте. При этом, сам спред между покупкой и продажей евровалюты будет оставлять в пределах достаточно скромных по украинским понятиям 15-25 копеек на евро.

Нацбанк традиционно помогал гривне и практически ежедневно покрывал нехватку доллара на торгах своими интервенциями по продаже американской валюты.

"За исключением пятницы не слишком "скакала" на международном рынке и пара евро/доллар, находясь в пределах достаточно узкого коридора от 1,16 до 1,17 доллара за евро. Это обеспечило почти стабильную по украинским меркам ситуацию по курсу евро относительно гривны в Украине в эти дни", – отмечает Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривны ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!