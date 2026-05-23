Курс доллара в Украине изменится: названа новая стоимость

В Украине курс доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: покупка от 43,80 до 44,00 грн и продажа от 44,20 до 44,50 грн. А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: покупка от 51,10 до 51,45 грн и продажа от 51,65 до 52 грн.

Видео дня

Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфин. Некоторые обменники с учетом своих индивидуальных задач и уровня конкуренции в данном регионе Украины могут скорректировать рассчитанные мной коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 5-7 копеек на доллар и на плюс-минус 5-10 копеек на евро.

Пока что сохранение тенденции "дорогой нефти" (около $100 и выше за баррель) и неопределенность военного противостояния США – Иран несколько усилили американскую валюту и параллельно способствовали ослаблению евро. Именно из-за высоких цен на энергоносители котировки евро на мировом рынке в эти дни были в пределах коридора 1,158-1,166 доллара, хотя еще не так давно достигали уровней в 1,17-1,18 и даже чуть выше.

"Но здесь не стоит обольщаться. И если в ближайшее время военный конфликт между США и Ираном снова обострится, то ежедневные колебания евро по отношению к доллару резко усилятся. И по моим прогнозам смогут достигать до 1-1,4 цента на евро, то есть валютные ралли по паре евро/доллар снова начнут быстро набирать обороты", – говорится в публикации.

Отметим, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 25 мая до 44,26 грн. Это на 3 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины. Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 44,23 грн, который будет действовать 22-24 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех лет, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!