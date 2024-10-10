В России планируют штрафовать родителей от 1 до 5 тысяч рублей за то, что их дети занимаются квадробингом или выгуливают себя на четвереньках. Возможна также уголовная ответственность для родителей, если их ребенок покусает прохожего во время таких "игр".

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Об этом пишут росСМИ. В России продолжают появляться новые законодательные инициативы, направленные на борьбу с так называемыми "деструктивными идеологиями", среди которых в последнее время особое внимание привлекает квадробика – молодежная субкультура, имитирующая поведение животных.

Представители Госдумы и активисты видят в этом явлении угрозу для общества и предлагают строго наказывать как участников движения, так и их родителей, даже если квадробинг несет только физические упражнения и спорт, а не социальную опасность.

Общественная организация "Ветераны России" направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием признать квадробинг экстремистской деятельностью и запретить продажу товаров, связанных с этим захватом. Производителей одежды и амуниции для квадроберов активисты обвиняют в коммерциализации "разрушительного тренда". Аргументы основаны на утверждениях, что субкультура вредит психическому здоровью молодежи, поощряя ее к странному поведению. Например, приводят случаи, когда подростки начинают вести себя как животные, требовать особых прав и даже кусать прохожих.

Несмотря на это, реальный вред квадробинг как спортивный восторг не приносит. Оно включает физические упражнения, имитирующие движения четвероногих животных и может рассматриваться как вид спорта. Однако в российских СМИ и среди депутатов Госдумы квадроберы стали символом деградации молодежи. Заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова даже призвала к введению штрафов для родителей, чьи дети занимаются квадробингом, и запрета его популяризации в медиа и интернете. Хотя сама Лантратова считает, что наказывать родителей не стоит, некоторые депутаты, как Сергей Колунов, настаивают на уголовной ответственности, обвиняя государство в "потакании деградации".

Интересно, что в других странах квадробинг не вызывает подобных споров. К примеру, в Шотландии группа школьников, принадлежащих к субкультуре териантропов (людей, идентифицирующих себя с животными), достигли признания своих прав, включая разрешение на "вить и кусаться". Такой подход к молодежным субкультурам демонстрирует значительную разницу в отношении новых общественных явлений между странами.

Похоже, что в России борьба с квадроберами является очередным элементом всеобщей политики борьбы с любой формой альтернативного мышления или иначе. Не имея реальных причин паники, чиновники, активисты и СМИ сосредотачиваются на мелких явлениях, создавая из них образ врага. Проблема не в квадробинге как таковом, а в системном желании контролировать все необычное или новое, что не вписывается в официальные стандарты поведения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия планирует ввести налог на бездетность, повышая налоги для мужчин с 23 лет и женщин с 25 лет (на имущество – 0,5%, НДФЛ на 3%, на наследство – 5%). Похоже, российские чиновники решили, что запугать граждан новым собранием – лучший способ разрешить демографический кризис, который сами и создали.

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