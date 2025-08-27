Количество подозрений и суммы убытков поражают всех: Кравченко жестко обратился к местным властям

В Офисе Генерального прокурора Украины (ОГП) отмечают, что количество подозрений и масштабы хищений на местах достигли рекордных уровней. Любые факты злоупотреблений – от укрытий до медицинского оборудования не останутся безнаказанными, а каждый случай получит свою правовую оценку в суде.

Видео дня

Об этом пишет Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Последние дни в социальных сетях и в комментариях представителей местной власти появляются обвинения в якобы "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях".

Однако глава прокуратуры Кравченко публично ответил на эти упреки, подчеркнув, что речь идет не о политике, а об ответственности за конкретные преступления. Его заявление сразу вызвало широкий резонанс, ведь касается тем, где особенно болезненно звучит слово "хищение", – ремонты укрытий для детей, больницы, школы, дороги и другие социально важные объекты.

"Когда чиновники и управленцы хотят оправдаться, проще рассказывать о политике, чем объяснять, почему на ремонтах укрытий для детей украдено миллионы, почему в больницы завезли непригодное оборудование, а в школах, вместо безопасных хранилищ, поставили папье-маше," – заявил Кравченко. Он добавил, что перечень нарушений впечатляет, подписание актов на несуществующие работы, закупки по завышенным ценам, махинации с землями громад и даже манипуляции с бюджетами, предназначенными для питания детей.

Особенно резко прокурор отреагировал на попытки представителей власти вызвать сочувствие в соцсетях. "Сегодня подозреваемые и их защитники в соцсетях делают попытку вызвать жалость, а где была их жалость, когда воровали у школьников?" – подчеркнул он. По словам Кравченко, количество подозрений и объемы убытков превышают все предыдущие показатели и являются шокирующими, особенно в условиях войны, когда каждая гривня на счету.

Глава прокуратуры подчеркнул, что органы правопорядка будут реагировать одинаково во всех регионах, без исключений. "В Киеве или на Буковине, в Запорожье или на Харьковщине – везде одинаковая реакция: есть факт преступления – будет подозрение, будет суд, который поставит окончательную точку," – заявил он. При этом каждый возможный случай нарушений самих правоохранителей во время следственных действий также будут проверять и давать ему правовую оценку.

Вывод Кравченко однозначен: политизация процессов и попытки давления на следствие не будут иметь никакого эффекта. "Не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции," – резюмировал прокурор.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Хмельницкой области разоблачены коррупционные схемы – злоупотребления, нанесшие бюджету ущерб на 37 млн грн. В общем сообщено о 39 подозрениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!