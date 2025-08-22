Депутаты, чиновники и педагоги получили 39 подозрений: в Хмельницкой области разоблачили многомиллионную коррупцию

На Хмельнитчине разоблачены коррупционные схемы – злоупотребления, нанесли бюджету ущерб на 37 млн грн. В общем сообщено 39 подозрений.

Об этом отчитался генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Среди фигурантов, по его словам, оказались:

городские и сельские головы;

депутаты;

чиновники;

педагоги;

бизнесмены-подрядчики.

Это уже не первые громкие разоблачения в регионе за последний месяц. К примеру, в конце июля Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрениях 13 лицам – в обогащении, злоупотреблении служебным положением и недостоверном декларировании.

За что и кому объявлены подозрения

Местные головы

Нетешинский городской голова подозревается в закупке некачественных квадрокоптеров.

подозревается в закупке некачественных квадрокоптеров. Дунаевецкая городской голова, инженер и подрядчик обвиняются в завышении стоимости работ во время капитального ремонта улиц.

обвиняются в завышении стоимости работ во время капитального ремонта улиц. Берездовский сельский председатель подозревается в растрате средств на закупку симуляторов полетов на дронах для школьников.

подозревается в растрате средств на закупку симуляторов полетов на дронах для школьников. Судилковская сельская голова подозревается в завладении бюджетными средствами во время капитального ремонта школы.

Депутаты

Депутат Каменец-Подольского горсовета (экс-руководитель больницы) и экс-директор Департамента градостроительства незаконно передали корпус больницы застройщику для возведения многоэтажки.

незаконно передали корпус больницы застройщику для возведения многоэтажки. Депутат горсовета – директор коммунального предприятия и специалист по госзакупкам растратили средства общины при закупке автомобилей.

Должностные лица местных советов и администраций

Экс-директор одного из департаментов Хмельницкой ОГА получил подозрение в растрате средств при закупке программного обеспечения, которое не было поставлено.

получил подозрение в растрате средств при закупке программного обеспечения, которое не было поставлено. Два экс-руководителя Департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского горсовета и инженер подозреваются в растрате средств во время капремонта стадиона.

подозреваются в растрате средств во время капремонта стадиона. Начальник управления капстроительства Нетешинского городского совета завладел средствами при реконструкции образовательного учреждения.

Педагоги

Руководители 9 школ и 6 бухгалтеров Теофипольской общины заключили фиктивные договоры об отоплении летом, растратив бюджетные средства.

заключили фиктивные договоры об отоплении летом, растратив бюджетные средства. Бухгалтеры профтехобразования и директор ДЮСШ безосновательно начисляли себе надбавки и премии.

"Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения заведений. Следственные действия в производствах продолжаются", – отметил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее в Винницкой области разоблачили системную коррупцию, которая суммарно нанесла ущерб на 37 млн грн. По результатам расследований растраты, присвоения бюджетных средств и других злоупотреблений объявлено 19 подозрений.

