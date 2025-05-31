Китай призвал США прекратить 'дискриминационные ограничения' в отношении импорта в области производства микросхем - NBC

Китай обвинил Соединенные Штаты в "дискриминационных ограничениях" при экспортном контроле микрочипов и другой полупроводниковой продукции. Жалобы на ограничение импорта китайских микросхем в США прозвучали на фоне заявления американского президента о нарушении предыдущего торгового соглашения между двумя странами.

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Президент США Дональд Трамп в социальных сетях заявил, что Китай якобы нарушил торговое соглашение. Как отмечает NBC News, ответ на слова Трампа обнародовал спикер посольства Китая в США Лю Пэнъю.

"В последнее время Китай неоднократно выражал обеспокоенность перед США относительно злоупотреблений мерами экспортного контроля в секторе полупроводников. Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, и прекратить дискриминационные ограничения в отношении Китая", – цитирует американский вещатель заявление китайского дипломата.

Лю Пэнъю добавил, что страны должны "совместно поддерживать консенсус, достигнутый на переговорах высокого уровня в Женеве".

Как сообщал OBOZ.UA, США и Китай в мае договорились о 90-дневной приостановке действия большинства тарифов, введенных каждой стороной. Это соглашение было заключено после экономической и торговой встречи между двумя странами в Женеве, Швейцария.

Но похоже, что "совместно поддерживать консенсус" странам без прямых переговоров их лидеров не получится. По крайней мере, так считает министр финансов США Скотт Бессент.

Последний отметил, что торговые переговоры между США и Китаем "немного зашли в тупик", и выйти из него возможно только после "прямого общения" лидеров двух стран.

"Я считаю, что мы еще проведем с ними больше переговоров, в течение следующих нескольких недель", – сказал Скотт Бессент, добавив, что между Си Цзиньпином и Трампом может состояться телефонный разговор "в определенный момент".

Напомним, что в Китае чиновникам запретили тратить государственные средства на роскошь – алкоголь, сигареты, банкеты, цветы и офисную роскошь. Такие меры введены из-за экономических трудностей в стране и стремления руководства показать контроль, дисциплину и "экономный стиль жизни".

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