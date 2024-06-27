Киев во второй раз попал в десятку худших городов мира: кто занял первое место

Киев остался в десятке худших городов по удобству жизни из-за негативного влияния войны, особенно в категории стабильности. Вена третий раз подряд возглавил рейтинг самых удобных для жизни городов мира благодаря высоким оценкам в большинстве категорий.

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Об этом пишет издание Economist (EIU является "сестринской" компанией издания из Economist Group). Компания оценивает 173 города по пяти категориям:

стабильность;

здравоохранение;

образование, культура;

окружающая среда;

инфраструктура.

Вена получила оценку "отлично" в четырех из пяти категорий, что позволило ему сохранить лидерство, несмотря на снижение балла в категории культуры из-за отсутствия значимых спортивных событий. На втором месте остался датский Копенгаген, а швейцарский Цюрих поднялся с шестого на третье место. Австралийский Мельбурн опустился с третьего на четвертый, а канадский город Калгари разделил пятое место со швейцарским городом Женева.

Западная Европа показала высокие результаты, 30 городов получили средний балл 92 из 100. Однако общее снижение показателей стабильности объясняется увеличением случаев протестов и преступности.

Киев остался в десятке худших городов, получив низкие оценки в категории стабильности из-за военных действий и связанных с ними угроз безопасности. Наибольшее падение в рейтинге этого года также испытал Тель-Авив из-за обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве с 27 июня по 1 июля введут ограничение движения для грузовых автомобилей. Соответствующее решение было принято из-за прогнозируемой синоптиками жары.

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