Из США депортировали граждан Украины: что известно и фото

Из США депортировали украинских граждан. Предположительно, речь идет о нелегальных мигрантах, которые нарушили правила пересечения границы США или сроки пребывания в стране.

Фото момента передачи украинцев на границе опубликовали на странице Службы иммиграционного и таможенного контроля США в соцсети X. На двух отдельных снимках видно, как украинские пограничники проверяют документы у двух мужчин, черт их лиц при этом не видно, поскольку они стоят спиной.

"Вот фото первых минут после возвращения украинских пришельцев (в оригинале aliens. – Ред.) домой после их вывоза из Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

И хотя служба не указывает, кем именно являются депортированные и за что их выслали, употребленный в отношении украинцев эпитет обычно используется в отношении нелегальных мигрантов. Такими могут быть как те, кто попал в США, нарушая правила пограничного контроля, так и нарушителей визового режима – в частности тех, кто остался в стране после срока действия визы. Касается ли это тех, кто попал на фото, неизвестно.

Из США могут выгнать тысячи украинцев

120 тысяч украинских граждан, получивших приют в США по гуманитарным программам, могут потерять правовую защиту. Им грозит арест и депортация, если администрация президента Дональда Трампа не примет срочные меры.

Многие из украинцев прибыли в США по инициированной предыдущим президентом Джо Байденом программе Uniting for Ukraine, которая предоставляла им статус гуманитарного условно-досрочного освобождения, что защищало их от депортации в течение двух лет. Те из украинцев, которые нашли "спонсоров", которые были готовы их принять, могли возобновить свой статус.

После инаугурации Трамп закрыл эту программу и приостановил выдачу документов на возобновление срока действия разрешений. Впрочем, он также заявил, что может позволить украинцам оставаться в стране до конца войны. "У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", – сказал глава Белого дома.

Всего в рамках программы Uniting for Ukraine США приняли около 250 тыс. украинцев. Те из них, кто прибыл после 19 августа 2023 года, все еще находятся под временной защитой, но остальные (это около 120 тыс. человек) будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного условного освобождения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) в 2025 году продлил статус временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027-го. Однако в решении Совета ЕС содержалась рекомендация рассмотреть "стратегию выхода из временной защиты" и разработать план возвращения украинцев домой.

