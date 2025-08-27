Согласно данным за 2023 год, среднегодовая зарплата в ЕС составляла 37 900 евро (то есть 1 665 614 гривен по курсу того времени 43,95), что в расчете на месяц составляет 3 158 евро. В Украине же среднемесячная зарплата тогда равнялась 13 423 гривням, или (по тому же курсу) 305 евро.

Таким образом, украинец стоил – да и сейчас примерно так же стоит – на порядок с лишним дешевле ЕСовца, и даже если считать, что он немного хуже работает, хотя это уже вызывает определенные сомнения, – в пересчете на качество труда – ПОЧТИ на порядок.

Впрочем, вопрос можно поставить и иначе – насчет оправданности как раз курса. Ведь есть индексы Биг Мака, шаурмы и прочие, так отчего же не может быть и "индекса человека"?

Так вот, "зарплатный" (то есть "человеческий"!) курс евро к гривне в таком случае составлял в позапрошлом году 13423 : 3158 = 4,25 – вместо 43,95, то есть на тот же порядок меньше.

Все это отражает серьезную инвестиционную привлекательность Украины – благодаря дешёвому, как сказал бы Маркс, товару рабочая сила, то есть дешевому человеческому труду, за исключением разве что тех, кто работает на компьютере удаленно и поэтому уже ориентируется на международные расценки.

В целом же "индекс человека" фиксирует наше явное преимущество – тем более стабильное, чем больше фирменная отечественная всеобщая недоплата.

Итак, когда будет стабильный мир с гарантиями и антикоррупционным надзором не столько множества местных разнообразных органов (по алфавиту: БЭБ, ВАКС, МВД, НАБУ, НАПК, ОГП, САП, СБУ и т.д.), сколько посольства США, а также Еврокомиссии и прочих органов того же ЕС, – пойдут к нам, безусловно, и сумасшедшие инвестиции, которыми еще и можно будет перебирать.

И правом на них уже сейчас можно, так сказать, приторговывать – в хорошем смысле, ставя государственное содействие той или иной стране в зависимость от ее помощи нам в это сложное время и имея в виду, прежде всего, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, а также, понятно, Германию.

Так что у нас имеются не только ископаемые – у нас еще и совсем (по мировым меркам!) недорогие квалифицированные работники. Сохранить бы их.