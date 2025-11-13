Это будет болезненной потерей для Путина: Зеленский призвал передать Украине замороженные миллиарды РФ

Украина должна получить замороженные суверенные активы России. Это важно не только для спасения экономики страны, но и станет персональным ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его окружению.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал вероятную передачу Украине этих средств – в качестве займа под гарантии других стран или через другой механизм – "очень большой потерей" для россиян.

"Если мы сможем получить эти 140-160 миллиардов, это будет большой потерей для Путина и людей из его круга. Вы знаете, что это их деньги. И поэтому это действительно дестабилизирует их систему, их клику. Поэтому я считаю, что это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что кремлевские миллиарды уже заморожены, но передача их Украине – шаг, значительно важнее и существеннее. Президент отметил, что в таком случае средства направят на производство и закупку оружия – в частности через механизм PUR, через который Украина получает не только наступательное оружие, а также противовоздушную оборону, средства ПВО и необходимые боекомплекты для защиты энергетики.

"Это будет важным сигналом для России: смотрите, если вы продолжите, вы потеряете от 35 до 80 миллиардов в следующем году на торговле энергоносителями – в зависимости от того, как сработают санкции, – и плюс 140 миллиардов на замороженных активах. Это важный инструмент для установления мира", – резюмировал глава государства.

Репарационный кредит ЕС под вопросом

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году страны Запада заморозили около 200 млрд евро суверенных активов Центробанка РФ. Впоследствии 50 млрд, которые набежали как проценты от этой суммы, направили на программу макрофинансовой помощи Украине.

Но со временем встал вопрос и использования основной суммы, преимущественно часть которой хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В частности, Еврокомиссия предложила использовать 140 млрд евро из этих активов для предоставления "репарационного кредита".

Суть предложения заключается в том, что Украина вернет эти средства только в случае, если Россия выплатит репарации после завершения войны. Поэтому все риски перекладывались на страну-агрессора. Но на саммите лидеров Евросоюза (ЕС), состоявшемся 23 октября, Бельгия сорвала обсуждение этого предложения.

Ее премьер Барт де Вевер поставил ультиматум: средства будут предоставлены, только если его стране предоставят дополнительные гарантии. В частности, он выдвинул следующие требования:

защита от исков российских компаний о компенсации;

вклад каждого государства-члена;

"совместные действия" всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, выход из ситуации предложило правительство Норвегии. Эта страна готова предоставить 100 млрд евро из своего суверенного фонда под залог, чтобы ЕС разрешил передачу Украине замороженных российских активов.

