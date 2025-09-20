ЕС не запретит российскую нефть, но появился "план Б": как могут ударить по "Дружбе"

Новый 19-й пакет санкций Европейского Союза (ЕС) против РФ не будет включать в себя прямые ограничения на покупку российской нефти. В то же время ЕС вне санкционного пакета может резко повысить пошлины на импорт сырья потрубопроводу "Дружба".

Об этом свидетельствуют заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса и данные источников агентства Bloomberg. Отмечается, что меры по нефти не входят в 19-й пакет, который сосредоточен на других энергетических ограничениях:

импорт СПГ – предложено запретить закупки странами ЕС российского сжиженного природного газа, сначала по краткосрочным контрактам, а затем и по долгосрочным – с 1 января 2027 года;

– предложено запретить закупки странами ЕС российского сжиженного природного газа, сначала по краткосрочным контрактам, а затем и по долгосрочным – с 1 января 2027 года; борьба с "теневым флотом" – предусмотрены ограничения в отношении более 100 нефтяных танкеров, которые входят в "теневой флот" Кремля, а также комонний, способствующих торговле энергоносителями в обход ценового потолка.

Отдельные нефтяные ограничения: план ЕС

ЕС, как сообщают источники, уже рассматривает возможность введения ограничительных пошлин на импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба". Эти ограничения рассматриваются как способ удовлетворить ключевое требование президента США Дональда Трампа, который настаивает, чтобы ЕС прекратил покупать российское сырье.

Главная проблема заключается в позиции Венгрии и Словакии – эти страны выступают категорически против полного эмбарго на российскую нефть, ссылаясь на собственную энергетическую безопасность. Оба государства активно пользуются трубопроводными поставками нефти из РФ по "Дружбе".

Именно поэтому ЕС, вероятно, сосредоточиться не на прямых санкциях, а на пошлинах. Для их внедрение понадобится поддержка большинства членов блока, а не всех без исключения, как в случае с санкциями.

Большинство стран Евросоюза уже обязалось постепенно отказаться от всего импорта российского ископаемого топлива. А потому использование такого механизма может стать способом влияния на Венгрию и Словакию, если те не изменят свою позицию.

Второй вариант, по данным Financial Times, – изменить подход Венгрии, разблокировав около 550 млн евро из фондов, которые предусматривались для этой страны, но были заморожены из-за нарушения свободы судопроизводства, а также прав и свобод.

Дело в том, что в мае правительство Виктора Орбана подавало запрос на 605 млн евро в рамках планового "среднесрочного" пересмотра расходов из общего бюджета ЕС. Информированные источники утверждают, что Брюссель готов передать Будапешту примерно 550 млн из этих средств за снятие вето с эмбарго на нефть из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия 19 сентября официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Проект направлен в основном на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с "теневым флотом", а также работу кремлевских банков и криптовалютных платформ. Кроме того, планируются досрочный полный отказ от ЕС от российского сжиженного газа и серьезный удар по энергогигантам "Роснефть" и "Газпромнефть".

