ЕС готовится начать работу над новым пакетом санкций против России – Bloomberg

Европейский союз готовится начать работу над новым пакетом санкций в отношении России. Новые меры могут включать запрет на российские алмазы, дальнейшее ужесточение способности Москвы обходить санкции и листинг компаний в третьих странах, которые помогают Москве в этом.

Этот пакет станет 12-м по счету со времени широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС работает с "Большой семеркой", представляющей крупнейшие развитые экономики мира, над механизмом, который позволит отслеживать алмазы через границы, преодолевая опасения, что любой запрет просто приведет к перенаправлению торговли в другое место.

Ожидается также, что блок расширит список ограниченных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Ключевой целью ЕС и его союзников было препятствовать усилиям Кремля по приобретению важнейших товаров, необходимых для производства и поставок оружия, и в рамках этих усилий страны-члены стремились оказать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие Москве.

Видео дня

"Большая семерка" также обсуждает способы более эффективного обеспечения ценового ограничения на российскую нефть, поскольку цены на нее поднялись выше порога в 60 долларов, установленного этим механизмом.

Кроме того, государства-члены ЕС медленно продвигаются к введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка и использованию этих доходов на восстановление Украины.

Несмотря на поддержку этой меры со стороны США и других союзников по "Большой семерке", до ощутимого продвижения по предложению еще далеко, говорят источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее расследование об экспорте подсанкционных товаров в РФ провели и немецкие СМИ. По их данным, страны-соседи России нарастили закупку различных товаров у Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в саму РФ в обход санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!