ЕС готовится начать работу над новым пакетом санкций против России – Bloomberg
Европейский союз готовится начать работу над новым пакетом санкций в отношении России. Новые меры могут включать запрет на российские алмазы, дальнейшее ужесточение способности Москвы обходить санкции и листинг компаний в третьих странах, которые помогают Москве в этом.
Этот пакет станет 12-м по счету со времени широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
ЕС работает с "Большой семеркой", представляющей крупнейшие развитые экономики мира, над механизмом, который позволит отслеживать алмазы через границы, преодолевая опасения, что любой запрет просто приведет к перенаправлению торговли в другое место.
Ожидается также, что блок расширит список ограниченных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Ключевой целью ЕС и его союзников было препятствовать усилиям Кремля по приобретению важнейших товаров, необходимых для производства и поставок оружия, и в рамках этих усилий страны-члены стремились оказать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие Москве.
"Большая семерка" также обсуждает способы более эффективного обеспечения ценового ограничения на российскую нефть, поскольку цены на нее поднялись выше порога в 60 долларов, установленного этим механизмом.
Кроме того, государства-члены ЕС медленно продвигаются к введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка и использованию этих доходов на восстановление Украины.
Несмотря на поддержку этой меры со стороны США и других союзников по "Большой семерке", до ощутимого продвижения по предложению еще далеко, говорят источники.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее расследование об экспорте подсанкционных товаров в РФ провели и немецкие СМИ. По их данным, страны-соседи России нарастили закупку различных товаров у Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в саму РФ в обход санкций.
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