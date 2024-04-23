Кружки "Россия ВДВ" и коврики с военными: в "Эпицентре" заметили товары с символикой окупантов. Что известно

На сайте "Эпицентра" продавались товары с символикой страны-агрессора. К примеру, кружки с надписями "Россия ВДВ" и коврики для мыши с надписью "Не так страшна война как наши солдаты" были доступны для покупателей на сайте гипермаркета. Представитель пресс-службы компании пояснила, что их сайт функционирует как маркетплейс, где сторонние продавцы могут самостоятельно выставлять свои товары на продажу.

В соцсетях заметили, что на сайте гипермаркета появилась в продаже кружка с атрибутикой оккупационных войск. OBOZ.UA обратился за комментарием к "Эпицентру" и выяснил причины этого инцидента.

PR-директор компании "Эпицентр" Юлия Чудновец пояснила, что веб-сайт работает как маркетплейс, что означает, что сторонние продавцы имеют возможность самостоятельно размещать свои товары для продажи. В компании не объяснили, как именно контролируют ассортимет, однако пообещали, что продавец будет заблокирован, также будет проведена тщательная проверка всех товаров.

"Искренне просим прощения за эту досадную ситуацию. Сайт "Эпицентра" также функционирует как маркетплейс, поэтому сторонние продавцы могут самостоятельно выставлять свои товары на продажу", – рассказала представительница компании.

OBOZ.UA обнаружил, что продавцом этих товаров был Arbuz. Однако его учетная запись уже удалена "Эпицентром". Выяснилось, что в продаже гипермаркета были не только кружки с символикой российских воздушно-десантных войск, но и коврики для мыши с советскими лозунгами.

Установить, как долго эта продукция реализовывалась, не удалось. "Все товары были удалены с витрины, а продавец предупрежден о недопустимости публикации", – сообщил "Эпицентр".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предложили маркировать продукцию брендов, до сих пор не вышедших с российского рынка. В случае если в законодательство будут внесены соответствующие изменения, маркировка таких товаров станет обязательной не только на прилавках магазинов, но и в рекламе.

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