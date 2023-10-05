Экономика Украины в 2024 году продолжит расти: в МВФ дали прогноз

Украина хорошо адаптируется к условиям войны. В МВФ прогнозируют, что в 2024 году экономика нашей страны продолжит расти. Движущей силой этой деятельности является внутренний спрос и активное частное потребление.

Об этом сообщает Reuters. Соответствующее заявление сделал заместитель главы миссии Международного валютного фонда в Украине Натан Эпштейн.

"Экономика, безусловно, адаптируется к условиям войны, демонстрируя замечательную устойчивость, и мы ожидаем, что рост продолжится в следующем году", – сказал он.

в частности, в июне МВФ прогнозировал рост украинского ВВП в этом году в диапазоне от 1% до 3%. Теперь Эпштейн заявил, что рост будет ближе к верхней оценке.

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Как известно, миссия МВФ была в Киеве на этой неделе. Она провела встречи с правительственными чиновниками и другими заинтересованными сторонами для обсуждения макроэкономических целей и структурных реформ в рамках второго обзора многолетней кредитной программы Фонда на сумму 15,6 миллиардов долларов.

Представители МВФ заявили, что программа остается хорошо реализованной. Украинское правительство выполнило ее количественные цели. Правда, еще предстоит работа над структурными показателями, которые включают шаги в области управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политики.

Четырехлетняя программа для Украины является частью глобального пакета стоимостью 115 миллиардов долларов по поддержке экономики в условиях борьбы Украины с российской агрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 5 проблемных пунктов из программы МВФ для Украины. По словам специалистов, именно от их оценки Фондом зависит грядущий пересмотр программы.

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