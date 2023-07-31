До зимы осталось 10 недель: как готовится Украина и когда будет самый сложный период

До начала отопительного сезона в Украине осталось всего 10 недель. За это время должна завершится подготовка к зиме, а потому увеличивается количество ремонтов на электростанциях. На этом фоне первые одна-две недели августа будут самыми тяжелыми для энергосистемы страны в ближайшей перспективе.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отключений света потребителям энергетики пока не прогнозируют. Однако балансировать систему при низком уровне генерации и высоком потреблении будет непросто.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Но ремонты – не единственная составляющая подготовки Украины к зиме. Эту тему 31 июля обсуждали на Конгрессе местных и региональных властей под председательством президента Владимира Зеленского в Ивано-Франковске, сообщило Прикарпатьеоблэнерго.

В Министерстве энергетики, Министерстве регионального развития и "Укрэнерго" отчитались о том, что уже сделано, и рассказали о планах. В частности, в Минэнерго сообщили, что:

идет работа над децентрализацией генерации и продолжаются плановые ремонты;

с ноября до марта все блоки АЭС, находящиеся на контролируемой Украиной территории, будут работать на 100% – это почти 8 ГВт мощности;

– это почти 8 ГВт мощности; к началу отопительного сезона в энергосистему планируется добавить 1,7 ГВт.

В "Укрэнерго" добавили, что подстанции уже готовы к пиковым нагрузкам зимой. Также обеспечивается техническая возможность для достаточного импорта тока из Европы. Однако важной остается антидроновая и противоракетная защита объектов.

Что сказали в Минрегионе, в свою очередь, рассказали о подготовке на коммунальном уровне. В частности:

уровень готовности объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/24 года составляет около 60%;

задолженность предприятий ТКЭ за газ – почти 100 млрд грн; в планах – компенсации;

технически Украина будет готова к зиме на 100% к 1 октября.

Пока же зима еще не наступила, поддержать стабильную работу украинской энергосистемы может каждый украинец, заверили в "Укрэнерго". "В первую очередь просим не перегружать сеть. Особенно в часы высокого потребления – с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, выключайте кондиционеры и не пользуйтесь мощными электроприборами в этот промежуток времени", – призвали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, август станет тяжелым месяцем для энергосистемы Украины. Тем не менее графики отключения света энергетики применять не планируют. Что, впрочем, не отменяет для украинцев необходимости заранее подготовить все необходимое для возможного внезапного блэкаута, ведь массовый обстрел энергосистемы со стороны России может произойти в любой момент.

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