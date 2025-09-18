Данные украинцев утекли в открытый доступ? Минцифры и Минюст прояснили, находятся ли документы под угрозой

В социальных сетях начало распространяться сообщение о якобы "сливе" доверенностей и завещаний во время тестирования е-нотариата. Однако Минцифры и Минюст опровергли эти слухи, заявив, что данные украинцев в безопасности, а тестирование проходит в закрытой среде без доступа посторонних лиц.

О неправдивости информации OBOZ.UA сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Ранее, по информации Нотариальной палаты Украины (НПУ), в открытом доступе оказались настоящие документы из государственных реестров – доверенности, завещания и сопроводительные материалы.

Реакция Министерства цифровой трансформации

В то же время в Минцифры опровергают информацию об утечке данных и называют ее фейковой. В ведомстве уверяют, что персональные данные украинцев в безопасности, никакого "слива" не произошло. По официальным объяснениям, тестирование е-нотариата проводилось в отдельной учебной среде, которая не имеет никакой связи с действующими промышленными реестрами.

Все записи, которые создавались во время испытаний, оставались только в этой закрытой системе и не влияли на государственные базы данных. Кроме того, доступ к учебной среде был открыт исключительно для нотариусов, которые и так ежедневно работают с этими реестрами и несут ответственность за сохранение нотариальной тайны. В Минцифры отмечают:

никакие посторонние лица или разработчики не имели доступа к персональным данным;

система е-нотариата – это ключевая реформа, которая должна сделать нотариальные услуги удобными, быстрыми и более защищенными;

первый этап тестирования (с 3 по 16 сентября) уже прошли около 2000 нотариусов, которые предоставили более 250 предложений по совершенствованию.

Все эти замечания сейчас прорабатывают Минюст и ГП "НАИС". После внесения необходимых изменений тестирование продолжится, чтобы система стала еще более надежной. Независимо от различных оценок, ключевым является то, что вопрос безопасности личных данных украинцев остается под пристальным вниманием как профессионального сообщества, так и государственных органов. В то же время информацию опровергло и Министерство юстиции Украины.

Что говорили в Нотариальной палате Украины

В НПУ заявляли, что при работе с учебной версией е-нотариата использовались не условные примеры, а настоящие реестры, включая Единый реестр доверенностей и Наследственный реестр. Это, по мнению нотариусов, дало возможность доступа к чувствительным документам не только специалистам, которые ежедневно работают с такими базами, но и сторонним разработчикам.

В письме НПУ отмечалось, что такой подход является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и может привести к серьезным рискам для граждан. Ведь информация о завещаниях или доверенностях содержит сведения о наследниках, имуществе и правах собственности. В случае попадания этих данных к злоумышленникам возможны мошеннические схемы, рейдерские атаки и подделка документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют создать Единую систему социальной сферы, которая объединит данные из десятков государственных реестров – от воинского учета до налогов и собственности. Закон могут принять в целом уже 18 сентября, после его подписания начнется процесс наполнения базы и ее запуска.

