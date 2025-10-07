Незаконные обыски, затянутые дела и необоснованные обвинения: стало известно, на что бизнес жалуется в Генпрокуратуру

За первый месяц работы портала "СтопТиск" украинские предприниматели активно пользуются новым инструментом защиты прав бизнеса, отправляя жалобы на незаконные обыски, безосновательное затягивание досудебных расследований и открытие необоснованных дел. Отмечается, что платформа позволяет оперативно реагировать на такие жалобы и восстанавливать нарушенные права бизнеса.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, за первый месяц работы портала поступило 44 обращения от бизнеса, из которых уже 28 рассмотрены, а 12 компаний получили конкретный результат: нарушения устранены, права восстановлены.

Остальные обращения находятся в процессе рассмотрения. Кравченко также привел несколько примеров:

американские инвестиции под контролем: три компании после обращения в "СтопТиск" получили проверку с участием акционеров, генеральных директоров и представителей Посольства США. Проверка показала, что шесть открытых производств не имели оснований, одно закрыто, а в четырех назначены экспертизы;

защита прав женщины-предпринимателя: после обращения прокуроры закрыли безосновательные дела против нее, изменили квалификацию главного производства и привлекли к ответственности настоящих виновных;

возвращение незаконно изъятых средств: в Харьковской области компании вернули 20 тыс. евро и 112 тыс. долларов; в Одесской области – 827 тыс. грн, 150 евро и 6300 долларов.

Как работает портал

Платформа призвана не просто собирать формальные обращения, а реально защищать предпринимателей от незаконных действий, блокирования деятельности или затягивания расследований, напомнил Кравченко.

"Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнеса и исключить давление. Постоянная оперативная коммуникация с прокуратурой – это ключ к защите прав предпринимателей", – отметил Кравченко. Он подчеркнул, что отсутствие диалога с бизнесом часто порождает проблемы, а честные и прозрачные предприниматели должны работать свободно, без вмешательства правоохранителей.

Каждое обращение, поданное через портал, получает уникальный номер и направляется в уполномоченное подразделение Офиса Генерального прокурора и соответствующую областную прокуратуру. Ранее рассмотрение жалоб могло длиться месяцами, а то и годами, теперь же все процессы находятся под контролем Генпрокурора лично. Предприниматели могут сообщать о:

незаконных обысках и изъятии имущества;

безосновательном затягивании досудебных расследований;

требовании неправомерной выгоды;

противодействие законной хозяйственной деятельности, включая рейдерство;

ненадлежащее реагирование на правонарушения;

применение силы или принуждения без оснований.

Чтобы обратиться, достаточно авторизоваться через государственный сервис Дія, подробно описать ситуацию и добавить любые имеющиеся доказательства: документы, фото или видео.

"Правда всегда на стороне тех, кто не нарушает закон. Мы работаем дальше, чтобы каждый предприниматель чувствовал поддержку и защиту государства", – добавил Кравченко.

