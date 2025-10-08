"Страна-бензоколонка" ищет выход из топливного коллапса: Россия резко усилила выкачку горючего из Беларуси

Беларусь увеличила отгрузки автобензинов со своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Россию на 40%. Чтобы помочь стране-агрессору преодолеть топливный кризис, в сентябре 2025 года режим Александра Лукашенко ежедневно поставлял на внутренний рынок РФ 49.тыс. тонн бензина, а также за месяц продали более 33 тыс. тонн дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные Reuters. Отмечается, что это связано как с сокращением объемов производства топлива на российских НПЗ вследствие ударов беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины, а так и с сезонным спросом.

Беларусь теряет транзит через РФ

Также, согласно с соглашением о сотрудничестве, подписанному между Москвой и Минском, с марта 2021 года Беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов. В сентябре такие транзитные железнодорожные поставки автобензинов незначительно выросли – на 1% в посуточном выражении к августу до 140 тыс. тонн:

около тыс. тонн (+3,5% к августу) отгрузили через балтийский порт Усть-Луга;

отгрузки в направлении прикаспийских портов Астрахань и Махачкала сократились с 96.тыс. до 85,25 тыс. тонн.

При этом за первые девять месяцев 2025 года транзитные поставки бензина с НПЗ Белоруссии через порты РФ упали на 39% к тому же периоду прошлого года до 1,17 млн тонн. Участники рынка связывают это с сокращением переработки нефти на НПЗ страны.

Одновременно с этим в сентябре отгрузки белорусского мазута железнодорожным транспортом для транзитной перевалки через Санкт-Петербург выросли на четверть к августе и превысили 66,2 тыс. А за январь-сентябрь этот показатель достиг 0,64 млн тонн – на 38% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

В России дорожает бензин

Как пишут росСМИ, вопреки запрету на вывоз бензина за рубеж правительство стране-агрессора не сумело исправить ситуацию на топливном рынке. В результате в период высокого спроса АЗС вошли практически без резервов топлива, а биржевые цены на бензин в России вновь устремились вверх.

В годовом выражении рост цен на АЗС держится выше 11% с января, что стало самым длительным периодом двузначной топливной инфляции с 2011 года. За период с 1 по 29 сентября средняя розничная цена бензина увеличилась на 2,48%. Рост за месяц вошел в топ рекордных с начала 2010х годов, следует из статистики. Быстрее за последние 10 лет бензин дорожал лишь трижды — в мае 2018-го (на 5,63%), в июле 2015-го (на 2,52%) и в августе 2023-го (на 2,49%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль ограничил колебания биржевых цен на бензин и ввел лимиты для трейдеров из-за потери до 15% нефтеперерабатывающих мощностей и санкции, что сделало невозможным стабилизацию рынка. Тем временем в Крыму бензин А-92 и А-95 массово исчез с заправок, часть АЗС закрылась, а цены уже поднялись с 70,79 до 72,27 рубля за литр и продолжают расти.

