Батальонам начнут раздавать по 7 млн грн: Минобороны приняло решение

Министерство обороны перераспределило бюджет, увеличив финансирование боевых батальонов на передовой до 7 млн грн на каждое подразделение. Благодаря этому ожидается улучшение оснащения бригад современной техникой и повышение их оперативности на фронте.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, отныне каждая бригада будет получать по 7 миллионов гривен на каждый батальон, непосредственно действующий в зоне боевого столкновения .

Оперативное заседание бюджетной комиссии Министерства обороны состоялось во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего. Во время заседания было проведено перераспределение средств, которое позволит значительно увеличить финансирование батальонов, несущих службу на передовой.

Генеральный штаб ВСУ уже формирует перечень таких подразделений, а Минобороны обещает максимально оперативно перечислить необходимые средства. Важно, что это не только дополнительные деньги, но и существенное повышение уровня автономии бригад в закупках. Каждая бригада сможет самостоятельно закупать необходимое оборудование, в частности современные дроны, пикапы, квадроциклы и другую технику, в том числе бывшую в употреблении.

Ранее финансирование было централизованным и часто привязано к длинным бюрократическим процедурам. Сейчас же боевые подразделения получают возможность быстрее обеспечивать себя всем необходимым без задержек, что повышает их эффективность и боевую способность.

"По поручению президента каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", – отметил Денис Шмыгаль, добавив, что в целом это решение принесет десятки миллионов гривен дополнительно для каждой бригады, что существенно усилит их возможности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине принят законопроект, который решает вопрос денежного обеспечения военных и увеличивает расходы на силы обороны. Ранее утверждалось, что с 15 августа в Украине появится задолженность перед военными, однако задержек зарплат военнослужащим не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!