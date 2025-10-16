Банковская система генерирует треть уплаченных налогов: Пышный рассказал о ситуации

В Украине банковская система генерирует треть всех уплаченных налогов в бюджет. В первом полугодии банки уплатили 96 млрд грн налога на прибыль, а государственные банки – еще и 36 млрд грн дивидендов. При том НБУ за три года большой войны перечислил в бюджет 195 млрд грн (часть прибыли).

"Мы отказались от эмиссионного фиксирования с начала 2023 года и придерживаемся этой стратегии, здесь хочу поблагодарить коллег из Минфина за общее понимание. Приобщаемся к работе над увеличением международной поддержки и поступлений в государственный бюджет", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью Forbes.

В то же время глава НБУ не поддерживает идеи дополнительно налогообложения банков. На такой шаг пошли в 2023-м, тогда это была общая позиция НБУ и банковского сообщества.

"В прошлом году Национальный банк выступил против повышенного налогообложения банков, учитывая возвращение банковского бизнеса к нормальности. Сейчас мы вообще считаем эту инициативу опасной. Она подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные негативные последствия не только для банков", – пояснил он.

Андрей Пышный добавил, что банковский сектор сегодня единственный ограничен в возможности распределять прибыль, а использует его для поддержания капитала.

"Банкам важно и выполнить новые требования в рамках интеграции с ЕС, и быть готовыми к новым вызовам и масштабным проектам восстановления. Для этого нужны значительные запасы капитала. Отбирая у банков прибыль, рискуем не только сорвать успешную приватизацию госбанков и столкнуться с необходимостью докапитализации отдельных госучреждений за счет налогоплательщиков, а в целом ограничиваем конкурентоспособность наших банков и их дальнейший вклад в восстановление Украины", – пояснил он.

Для банков в отличие от других секторов уже сейчас действует постоянная повышенная ставка налога на прибыль на уровне 25% вместо 18%. На практике же они вообще уже дважды уплатили повышенный налог по ставке 50%, поэтому фактически обеспечивают треть уплаченных в бюджет налогов, или в 15 раз больше своей доли в ВВП.

