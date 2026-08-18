АГКУ поддержала ограничение экспорта газа при одном условии

Контролируемый экспорт части украинского газа может предоставить добывающим компаниям дополнительные средства на восстановление поврежденных мощностей, бурение новых скважин и увеличение собственной добычи.

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Об этом исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко рассказал изданию LIGA.net.

Именно Ассоциация, в которую входят как государственная "Укргаздобыча", так и частные компании, представила правительству расчеты по возможному возобновлению экспорта газа.

Среди главных преимуществ такого решения Петренко называл возможность направить экспортную выручку на ремонт объектов, поврежденных российскими атаками, новое бурение и дальнейшее наращивание газодобычи.

Согласно предложенному механизму, право на продажу газа за рубеж может быть оперативно отменено в случае возникновения "рисков для энергобезопасности", уточняет Петренко.

"Кроме того, экспорт принесет стране дополнительные валютные поступления, а бюджет получит больше налогов от ренты за пользование недрами", – цитирует издание слова Артема Петренко.

Таким образом, контролируемый экспорт рассматривается как инструмент поддержки добычи: часть избыточного газа продают за границу, а полученные средства возвращаются в украинскую отрасль в виде ремонтов, новых скважин и увеличения собственного ресурса.

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