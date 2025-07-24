400 млн грн инвестиций: Bakery Food Investment открыла современный завод в Хусте

Компания BAKERY FOOD INVESTMENT официально запустила новый завод в городе Хуст, Закарпатской области, инвестировав в его строительство более 400 млн грн. Предприятие специализируется на производстве изделий из сдобного теста, теста фило, круассанов, донатов и пищевого льда.

Завод разместился на производственной площадке, которую компания приобрела в сентябре 2024 года. В мае 2025 года была запущена первая из пяти линий по производству сдобной выпечки, а впоследствии — линию по изготовлению льда.

"Мы понимаем, какие риски сейчас по возведению нового предприятия. Однако мы также понимаем свою роль в поддержке страны, в предоставлении рабочих мест и формировании фундамента устойчивого и надежного партнера государства. Мы еще раз показываем, что украинцы несокрушимы, и даже во времена войны способны держать курс на развитие страны и создание уникальных продуктов", — отметил владелец компании BAKERY FOOD INVESTMENT Олег Мищенко.

Плановая мощность, которую BFI закладывает в реализацию до 2027 года, — до 3000 тонн продукции в месяц (изготовление ежемесячно около 480 тонн круассанов, 200 тонн донатов и т.д.). Часть объемов, до 30% от общего объема, планируется направлять на экспорт.

Что касается производственных мощностей, завод смело можно назвать инновационным. Он построен с высоким уровнем автоматизации и цифровизации, с учетом минимизации влияния внешних рисков – отмечает Олег Мищенко.

"Это фабрика будущего — полная автоматизация, цифровизация, минимальная зависимость производства от внешних факторов. Мы создаем не просто предприятие, а индустриально-социальный кластер и выводим производство на новый уровень. К тому же, это первый завод в Украине, который специализируется на производстве замороженной сдобы", — рассказал CEO BFI Евгений Мищенко.

Параллельно в Хусте компания реализует социальный проект: вокруг производства создается публичное пространство с кафе, пекарней, пиццерией, электрозаправкой, катком и семейной зоной отдыха. В 2026 году планируется запуск автокинотеатра, а после победы — площадки для полетов на воздушных шарах.

Запуск завода в Хусте — часть обновленной глобальной стратегии развития BFI. В ее рамках компания также инвестировала 160 млн грн в модернизацию завода в Козельце (Черниговская область), что позволило увеличить мощности на 25%.

На сегодняшний день BFI обеспечивает работой более 600 сотрудников.

Ключевую роль в реализации проекта сыграл Sense Bank, который стал финансовым партнером в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" и инициативы "Источник энергии".

Справочно. Компания BAKERY FOOD INVESTMENT является одним из ведущих производителей замороженных хлебобулочных изделий в Украине. Производит широкий ассортимент продукции, включая миники, хот-доги и синабоны, которые широко представлены в украинских маркетах, а также экспортируются в 15 стран, в т.ч. США, Грузию, Турцию и страны Европы.

BFI использует технологию шоковой заморозки, что позволяет хранить продукцию при -18°C в течение года без потери качества. Компания также отказалась от использования трансжиров, что делает продукцию пригодной для потребления детьми.