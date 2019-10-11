"Забыл" о миллионах: экс-владельцу крупного банка Украины объявили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию САП сообщили о подозрении экс-нардепу 8 созыва из-за внесения недостоверных сведений в декларацию.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook проинформировала, что подозрение касается преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК.

По данным "РБК-Украина", речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и кредит" Константине Жеваго. Он был позафракционным народным депутатом с 1998 года.

Константин Жеваго Коллаж

САП отмечает, что бывший народный депутат не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015–2016 годах политик не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году – более 9 млн гривен.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, как подчеркивают прокуроры, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований объявило Константина Жеваго в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно – неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

27 сентября Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго.

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