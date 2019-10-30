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30 октября • обновлено в 13:02
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"Не гараж!" Зеленскому объяснили, чем Украина отличается от Apple

1.8т Читать материал на украинском

Президенту Владимиру Зеленскому указали на некорректность сравнения Украины с "компанией Apple, которая начинает свой путь в гараже".

"Украина отличается от гаража. Кардинально отличается. Отличается своими людьми, талантами и потенциалом", – объяснил в эфире ObozTV финансовый стратег Сергей Позняк, комментируя выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

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Позняк обратил внимание, что государство Украина, в отличие от Apple "на стадии гаража", существует почти три десятка лет.

"Малый и средний бизнес Украины, по нашим многолетним исследованиям (а мы уже почти 20 лет на рынке), легко генерирует рентабельность от 35% до 50%. В условиях полного отсутствия внимания со стороны государства. Работают без всякой помощи, сами по себе, выживают, адаптируются... И наполняют бюджет, между прочим", – отметил эксперт.

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Финансист добавил, что хотя банковская система Украины уже 10 лет "лежит на боку", в стране формируется рынок небанковских финансовых учреждений.

"Малые предприятия, они рискуют, у них нет такого бэкграунда, как у банков. Они формируют свои капиталы и финансируют тот же малый и средний бизнес", – рассказал Позняк.

"Нужно начинать "с головы". Реформировать те структуры, которые должны обеспечивать функционирование экономики на надлежащем уровне. Не нужно начинать с ФЛП", – посоветовал он.

Зеленский выступил на инвестиционном форуме RE:THINK в Мариуполе

Зеленский выступил на инвестиционном форуме RE:THINK в Мариуполе

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Мариуполе на открытии инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine.

Зеленский заверил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва. Он также призвал инвесторов "не упустить свой шанс".

"Мы – Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет", – сказал Зеленский.

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Сергей Позняк Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Инвестиции Apple Экономика Украины
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