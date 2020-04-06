Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

Как передает пресс-служба украинского лидера, Зеленский выразил поддержку Штатам, которые сейчас в эпицентре борьбы с пандемией, и поблагодарил за выделение Украине помощи в размере 1,2 миллиона долларов.

"Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров", – отмечается в сообщении.

Также Зеленский и Помпео обсудили войну на Донбассе и последовательную политику США относительно санкций против РФ.

Зеленский и Помпео

Как писал OBOZREVATEL, Украина согласовала с МВФ рамку доходов и дефицита госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда $5 млрд.

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