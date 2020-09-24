Зеленский нашел Украине нового союзника по "Северному потоку-2"

Украина и Словакия имеют общее видение угроз, которые составляет российский газопровод "Северный поток – 2".

Об этом сказал президент Владимир Зеленский после встречи с главой Словацкой Республики Зузанной Чапутовой в Братиславе, передает пресс служба украинского лидера.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток–2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".