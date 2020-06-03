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3 июня • обновлено в 11:39
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Заявление Антимонопольного комитета Украины по Бурштынскому энергоострову – часть целенаправленной заказной кампании – ДТЭК

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Заявление Антимонопольного комитета о монопольном положении ДТЭК в Бурштынском энергоострове до принятия официального решения является публичным давлением отечественного производителя электроэнергии. Об этом говорится в заявлении ДТЭК, опубликованном на сайте компании. Компания опровергает все обвинения АМКУ и подчеркивает, что будет отстаивать свои интересы и репутацию в законодательный способ.

ДТЭК не получал предварительные выводы расследования АМКУ и считает публикацию результатов с обвинениями в адрес компаний "ДТЭК Западенерго" и "Д. Трейдинг" частью целенаправленной заказной кампании против ДТЭК и административным давлением на частный бизнес. Компания подчеркивает, что работает исключительно в правовом поле и законодательных рамках, которые установлены НКРЭКУ и согласованы Антимонопольным комитетом Украины.

По мнению ДТЭК, озвученные АМКУ предварительные выводы о монопольном (доминирующем) положении ДТЭК на "региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансирования в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки" в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС" являются необоснованными и безосновательными.

Так, в компании отмечают, что указанного рынка не существует ни в одном нормативном или законодательном акте Украины. Кроме того, отмечается, что ДТЭК работает в торговой зоне "Острова Бурштынской ТЭС" рынка электрической энергии Украины в условиях значительной конкуренции со стороны других участников рынка, значительного административного ценового регулирования со стороны НКРЭКУ, но в рамках норм и правил, которые определены действующим законодательством. Компания также подчеркивает, что реализация всего объёма электрической энергии осуществляется исключительно по правилам, которые определены НКРЭКУ и согласованы Антимонопольным комитетом Украины. Более того, каких-либо решений НКРЭКУ относительно нарушений компаниями действующих правил или лицензионных условий деятельности не принималось.

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