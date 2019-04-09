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Зарабатывают миллионы: названы самые дорогие топ-менеджеры госкомпаний Украины

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Самым высокооплачиваемым топ-менеджером среди руководителей крупнейших государственных компаний Украины является глава "Нафтогаза" Андрей Коболев с зарплатой 47,1 млн грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда", опубликовав инфографику по 10 самым дорогим управленцам. Примечательно, что один Коболев зарабатывает практически столько же, как остальные фигуратны рейтинга.

На втором месте по уровню заработной платы — руководитель "Укрзализниці" Евгений Кравцов. По данным НАПК, его годовой доход за 2018 год составил 7,275 млн грн (примерно 606 тыс. грн в месяц).

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На третьем месте — глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Его годовой доход от руководства предприятием в 2018 году составил 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605,5 тыс. грн.

Не может жаловаться на свой доход глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук - 6,2 млн грн, Александр Дегтярев - генеральный директор конструкторского бюро "Южное" им М. К. Янгеля - 5,5 млн грн.

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заработал 4 млн грн.

Зарабатывают миллионы: названы самые дорогие топ-менеджеры госкомпаний Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коболев впервые прокомментировал нашумевший конфликт с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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Место
Украина
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