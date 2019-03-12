"Зачем кормите чудовище?" США задумали новый удар по трубопроводу Путина

Власти США намерены ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников администрации США. Отмечается, что ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России, пишет "РБК".

По данным источников, президент США Дональд Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимой с военной помощью США Европе.

"Северный поток-2" РБК

"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" — цитируют его слова.

В свою очередь немецкий чиновник, знакомый с ходом строительства трубопровода, сказал , что подобные меры со стороны Вашингтона приведут к конфронтации не только с Германией, но и со всей Европой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австрии заявили, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет закончен в срок, несмотря на влияние поправок на Газовую директиву ЕС.

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