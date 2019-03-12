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МирСпорт

/Новости экономики

"Зачем кормите чудовище?" США задумали новый удар по трубопроводу Путина

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Власти США намерены ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников администрации США. Отмечается, что ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России, пишет "РБК".

По данным источников, президент США Дональд Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимой с военной помощью США Европе.

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"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

РБК

"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" — цитируют его слова.

В свою очередь немецкий чиновник, знакомый с ходом строительства трубопровода, сказал , что подобные меры со стороны Вашингтона приведут к конфронтации не только с Германией, но и со всей Европой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австрии заявили, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет закончен в срок, несмотря на влияние поправок на Газовую директиву ЕС.

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Персона
Дональд Трамп
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
А страна "невесты Путина", зА СП-2
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Питон Каа
Питон Каа
Эти санкции только увеличат раскол между локомотивом ЕС - Германией и США. Ну а газопровод Россия в состоянии достроить и сама. Интересно, а куда в таком случае потечет венесуэльская нефть, которую закупает Роснефть? Уж не в КНДР ли, а бандерлоги? И не только нефть.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Сита Європа знову топчеться по тих самих граблях, що і в 30-х роках минулого століття, тоді заграючи з гітлером, не розуміючи, що адольф у порівнянні з ординцем путлєром - миле дитя з підготовчої групи дитячого садочка.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Галич Станіслав, Нищая Украина уже топчится и танцюе гопака на граблях...лишь бы кто то на паперти подал.
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