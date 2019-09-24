За "кнопкодавство" будут крупно штрафовать: что предложили у Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штрафи за "кнопкодавство".
За неперсональное голосование парламентарием могут наказывать на 85 тысяч гривен, передают "Українськi новини"
В частности, законопроект №2148 предусматривает штрафы на 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).
Согласно документу, аппарату парламента необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.
Сообщать о фактах неперсонального голосования нужно председателю Рады. После этого он должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.
Далее спикер даст распоряжение аппарату подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штраф за "кнопкодавство"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.
Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.
Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.
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