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24 сентября • обновлено в 14:12
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За "кнопкодавство" будут крупно штрафовать: что предложили у Зеленского

1.1т Читать материал на украинском

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штрафи за "кнопкодавство".

За неперсональное голосование парламентарием могут наказывать на 85 тысяч гривен, передают "Українськi новини"

В частности, законопроект №2148 предусматривает штрафы на 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

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Согласно документу, аппарату парламента необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Сообщать о фактах неперсонального голосования нужно председателю Рады. После этого он должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее спикер даст распоряжение аппарату подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штраф за "кнопкодавство"

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штраф за "кнопкодавство"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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