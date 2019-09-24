За "кнопкодавство" будут крупно штрафовать: что предложили у Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штрафи за "кнопкодавство".

За неперсональное голосование парламентарием могут наказывать на 85 тысяч гривен, передают "Українськi новини"

В частности, законопроект №2148 предусматривает штрафы на 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

Согласно документу, аппарату парламента необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Сообщать о фактах неперсонального голосования нужно председателю Рады. После этого он должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее спикер даст распоряжение аппарату подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штраф за "кнопкодавство"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!