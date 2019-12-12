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12 декабря • обновлено в 23:22
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Выполнить условия: в МВФ сделали важное заявление по Украине

1.4т
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Окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

Как передает "Голос Америка", об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

По его словам, сейчас договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной.

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"Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено зависит от того, выполнит ли Украина предварительные условия", – сказал Райс.

Как писал OBOZREVATEL, Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. Также накануне в НБУ озвучили ультиматум МВФ по новому траншу.

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Место
Украина
Тег
МВФ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
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