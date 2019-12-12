Выполнить условия: в МВФ сделали важное заявление по Украине

Окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

Как передает "Голос Америка", об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

По его словам, сейчас договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной.

"Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено зависит от того, выполнит ли Украина предварительные условия", – сказал Райс.

МВФ: домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою. Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд Правління МВФ. Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови, - речник МВФ Джері Райс pic.twitter.com/6A5CS8AHMT — Голоc Амepики (@chastime) 12 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. Также накануне в НБУ озвучили ультиматум МВФ по новому траншу.

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