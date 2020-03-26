Выплаты пенсий для украинцев в марте выросли: ПФУ подготовил отчет

Пенсионный фонд Украины в среду, 25 марта, завершил финансирование пенсий за март 2020 года, увеличив выплаты на 140 млн.

Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за март направлено 36,04 млрд грн. Таким образом, это немного больше, чем в феврале, когда было профинансировано 35,9 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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