Выплаты пенсий для украинцев в марте выросли: ПФУ подготовил отчет

Пенсионный фонд Украины в среду, 25 марта, завершил финансирование пенсий за март 2020 года, увеличив выплаты на 140 млн.
Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.
По данным ведомства, на пенсии за март направлено 36,04 млрд грн. Таким образом, это немного больше, чем в феврале, когда было профинансировано 35,9 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".
Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.
В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.
Ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.
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