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Второй раз подряд: Нацбанк сохранил учетную ставку

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Национальный банк Украины постановил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Такое решение регулятор принял второй раз подряд – после аналогичной меры в октябре.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в ноябре потребительская инфляция составила 10% в годовом измерении и была близка к последнему прогнозу регулятора, а ее ускорение по сравнению с предыдущими месяцами было ожидаемым.

По оценкам регулятора, в дальнейшем инфляция будет снижаться и достигнет целевого показателя 5% на конец 2020 года, как предусмотрено октябрьским прогнозом. Ключевым прогнозным предположением Нацбанк определил значительный прогресс в продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках новой программы Stand-By, а также получение финансирования от других кредиторов.

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По оценкам регулятора, вместе эти факторы обусловили довольно стремительное улучшение инфляционных ожиданий домохозяйств, которые, однако, продолжают существенно превышать инфляционные цели Национального банка.

Отсрочить достижение цели по инфляции могут дальнейшее давление на цены со стороны значительного потребительского спроса, ухудшение ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла, геополитические риски и предполагаемое охлаждение мировой экономики.

НБУ

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, с помощью повышения учетной ставки Национальный банк пытается сдержать рост цен в стране. Это приводит к подорожанию кредитов в банках.

Ранее эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль предупредил, что украинский бизнес и потребителей в будущем году ожидает повышение ставок по кредитам – предпосылки для этого заложены в госбюджет-2019.

Место
Украина
Теги
НБУповышение учетной ставки
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