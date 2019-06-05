Встреча Зеленского с Туском: появились положительные для Украины новости

Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики, несмотря на войну на Донбассе.

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. "ЕС всегда будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации", - сказал он на пресс-конференции.

Также он добавил, что Европейский Союз осуждает решение РФ по выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"Мы осуждаем решение России по предоставлению российского гражданства украинцам на Донбассе или гражданам Украины из Крыма. Это противоречит соглашениям в Минске", - сказал европейский чиновник.

Он также отметил, что ЕС будет и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский и Туск

В то же время Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины.

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы "вернуть мир в Украину".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи, которые были ей выделены международными партнерами.

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