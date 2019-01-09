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Всемирный банк ухудшил прогноз по Украине

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,9%.

Изначально международная финансовая организация ожидала рост украинской экономики в текущем году на уровне 3,5%, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом в 2020 году Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП на уровне 3,4%, а в 2021 – на 3,8%.

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Одновременно с этим международная финансовая организация ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов.

Кроме того, в 2020-2021 годах ожидается замедление экономического роста до 2,8% вследствие сокращения объемов торговли и инвестиций.

Всемирный банк ухудшил прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. При этом уже в 2020 и 2021 годах российская экономика, считают эксперты международной финансовой организации, покажет годовой рост в 1,8%.

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Тег
Всемирный банк
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Крым Андрей
Крым Андрей
А почему когда ВБ уменьшил прогнозируемый рост экономики РФ, то "Всемирный банк нанёс удар по России", а когда уменьшил, только ещё сильнее, прогноз по Украине, то никаких ударов не наносил?
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Совсем не сложно дать прогноз для страны, которая готовится к войне с русскими. Летальный.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ivanov Valeriy, кто такие русские? Есть страна «Руссия»?
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