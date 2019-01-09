Всемирный банк ухудшил прогноз по Украине

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,9%.

Изначально международная финансовая организация ожидала рост украинской экономики в текущем году на уровне 3,5%, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом в 2020 году Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП на уровне 3,4%, а в 2021 – на 3,8%.

Одновременно с этим международная финансовая организация ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов.

Кроме того, в 2020-2021 годах ожидается замедление экономического роста до 2,8% вследствие сокращения объемов торговли и инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. При этом уже в 2020 и 2021 годах российская экономика, считают эксперты международной финансовой организации, покажет годовой рост в 1,8%.