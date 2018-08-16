Всемирный банк может дать Украине гарантию на $650 млн: названо условие

Всемирный банк готовит для Украины гарантийные операции на 650 млн долларов в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", – сообщили представители организации, передает "Интерфакс-Украина".

Всемирный банк заявляет о необходимости завершения всех действий по начатым реформам. В частности, критическими называют вступление в силу законов об усовершенствовании функционирования финансового сектора и возобновлении кредитования, которые ранее были приняты Верховной Радой.

Международная финансовая организация акцентирует внимание на том, что критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия Фонда посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.