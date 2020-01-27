Впервые в году: НБУ продал больше долларов, чем купил

Национальный банк Украины в период с 20 по 24 января купил 50 млн долларов, а продал 76,5 млн долларов.

При этом с начала 2020 года регулятор купил на межбанковском валютном рынке 348 млн долларов, а продал – 106,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, по единому курсу Нацбанк купил 248 млн долларов, а продал 80 млн долларов.

Еще 26,5 млн долларов было продано с использованием Matching (выбору наилучшей цены).

Напомним, что Национальный банк Украины в понедельник, 27 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,33 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 19 копеек.

Национальный банк Украины в период с 20 по 24 января НБУ купил 50 млн долларов, а продал 76,5 млн долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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