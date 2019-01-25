Возвращает долги: "Ощадбанк" отсудил $140 млн по громкому делу

Государственный "Ощадбанк" выиграл очередной суд по делу компании "Креатив" на сумму $116 млн и 569 млн грн.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, в пользу "Ощада" было принято 4 судебные решения о взыскании задолженности с поручителей по кредитным обязательствам ЗАО "Креатив" Максима Березкина и Юрия Давыдова.

"Начиная с 2015 года "Ощадбанк" проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний "Креатив". Все сформулированные банком требования по указанным поручителям пока удовлетворены в полном объеме", - сообщает банк.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет $328 млн, 12 млн евро и 824 млн грн с Березкина, а также $306 млн, 12 млн евро и 716 млн грн с Давыдова.

Ощадбанк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина по подозрению в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка". 23 октября САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемую в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.

В октябре 2018 года сына Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", оставили под стражей и установили ему залог 5 млн гривен.

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