Вокруг Ощадбанка разгорелся скандал с подкупом через смс: полиция вмешалась

Полиция Киева проведет расследование и установит, кто разослал сообщение членам наблюдательного совета Ощадбанка накануне их голосования за председателя правления банка.

Об этом сообщает FinClub. Дело открыто по заявлению Ощадбанка по ст. 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Все, что известно о скандале вокруг Ощадбанка

Трое иностранных членов совета Ощадбанка получили с неизвестного номера на свои личные мобильные телефоны сообщение, в котором предлагалось проголосовать за директора департамента Укргазбанка Геннадия Хелемского.

Текст сообщения гласил: "Обещаю поддержать Ваши бизнес-инициативы новым председателем, предоставляя займы, торговое финансирование с использованием льготных условий и тому подобное. Готов приступить к практической реализации всего вышесказанного. С уважением, Геннадий".

Сам Хелемский возмутился этим сообщением и заявил, что именно из-за него рада не проголосовала за его кандидатуру и выбрала Сергея Наумова. Поэтому Хелемский заявил, что обращается с заявлениями сразу в СБУ и ОГПУ, и заблокировал через суд завершения конкурса и вступление в должность Наумовым.

По информации издания, служба безопасности Ощадбанка провела служебное расследование и выяснила, что последний известный владелец этого мобильного номера пользовался им около трех лет назад, в настоящее время номер ему не принадлежит, а ответ мобильного оператора на счет подробностей пользования номером может быть предоставлен только на запросу правоохранительных органов.

На этом полномочия внутренней службы безопасности по установлению лиц, присылавших смс, или опровержению фактов причастности конкурсантов к рассылке таких сообщений были исчерпаны и она рекомендовала наблюдательному совету обратиться к правоохранителям.

Заместитель председателя Ощадбанка Владимир Литвин на прошлой неделе обратился в полицию Киева, и открыл уголовное дело.

По этой части статьи предусмотрен штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-68 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 июля Кабинет министров утвердил схему распределения чистой прибыли Ощадбанка за 2019 год. В целом речь идет о почти 250 млн гривен.