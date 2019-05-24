Война за ПриватБанк: НБУ снова пошел в суд

Национальный банк обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, жалобы поданы на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826 / 7432/17 по иску экс-владельца Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Также обжаловали и решение в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "Триантал Инвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

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Игорь Коломойский

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже в НБУ заявили, что намерены в ближайшее время подать апелляцию на такое решение суда.

Кроме того, в НБУ заверили, что скандальное решение суда никак не повлияет на бесперебойную работу ПриватБанка.

19 апреля Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка Украины и самого финучреждения.

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