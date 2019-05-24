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/Новости экономики

Война за ПриватБанк: НБУ снова пошел в суд

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Национальный банк обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, жалобы поданы на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826 / 7432/17 по иску экс-владельца Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Также обжаловали и решение в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "Триантал Инвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

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"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже в НБУ заявили, что намерены в ближайшее время подать апелляцию на такое решение суда.

Кроме того, в НБУ заверили, что скандальное решение суда никак не повлияет на бесперебойную работу ПриватБанка.

19 апреля Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка Украины и самого финучреждения.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь КоломойскийГеннадий Боголюбов
Место
Украина
Теги
ПриватБанкНБУ
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Мир Миру
Мир Миру
Генпрокурор отметил, что по делу рефинанса НБУ для ПриватБанка доказать, что рефинанс был использован нецелевым образом, не удалось. "Более того, весь рефинанс был возвращен тому, кто его давал", - заявил Луценко.
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