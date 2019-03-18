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Стали известны расходы на обслуживание Порошенко в 2018 году

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В 2018 году на обслуживание президента Украины Петра Порошенко, его Администрации и других служб потратили 1 млрд гривен.

Такую информацию обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос "Українських Новин". Непосредственно на обеспечение деятельности президента и его администрации в 2018-м было потрачено 308 млн гривен.

Связанные с авиатранспортом расходы составили 314 млн грн: 243 млн— на функционирование Государственного авиационного предприятия "Украина", которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн — на ремонт воздушных судов; 32 млн — на подготовку и осуществление визитов президента за границу; 10 млн — на авиаперевозку делегаций во главе с президентом по Украине, 2,5 млн — на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады.

При этом обеспечение президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.

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На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн — на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн — на проведение ремонта помещений.

Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии президента, 14 млн — на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн — на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн — на осуществление полномочий постоянным представителем президента Украины в Крыму (Херсон).

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что его зарплата на посту главы государства составляет 28 тысяч гривен.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
бюджетАдминистрация Президента
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