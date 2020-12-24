Витренко уже занимается вопросом тарифов на электроэнергию для населения, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО на рынке электрической энергии в ближайшее время, сообщило агентство "Интерфакс-Украина"

"Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", - сказал премьер-министр на официальном открытии ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" в четверг.

Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ "просчитывают потребность в этом".

Ранее источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч в первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, в более четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.