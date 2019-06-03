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В украинском метро появятся туалеты: когда ждать

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В Украине уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.

Как пояснил на свой странице в Facebook заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, туалеты должны располагаться на входе или выходе из станций.

"Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей. Соответствующая норма содержится в обновленных ГСН "Метрополитены", он вступает в силу с 1 сентября", — отметил чиновник.

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Он добавил, что в действующих ГСН "Сооружения транспорта. Метрополитены" отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров, в то время как во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии — это нормальная практика.

В украинском метро появятся туалеты: когда ждать

"Общественные туалеты при входе на станциях там есть. Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", — подчеркнул чиновник.

В частности, санузлы должны быть обязательно доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Парцхаладзе добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект о реконструкции кварталов устаревшего жилья.

По словам Парцхаладзе, снос старого жилья будет возможен лишь с согласия владельцев, однако в Минрегионе предлагают уменьшить необходимое число согласных жильцов.

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Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
Теги
метроУкраина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не напрягайтесь. Рагулям привычнее срать себе в шаровары.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
А,раньше нельзя было додуматся?...Аа-аа,раз в Великобритании,Австрии есть,нужно и себе такое сотворить.
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