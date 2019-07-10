В Украине впервые с начала года упали цены: что подешевело больше всего

В Украине по итогам июня потребительские цены снизились на 0,5% по сравнению с маем.

Таким образом, товары и услуги подешевели впервые с начала текущего года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего подешевели яйца и овощи – на 26,7% и 14,3% соответственно.

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На 0,4-2% снизились цены на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочную продукцию.

В то же время на 9,3% и 6,7% подорожали фрукты и сахар, на 0,5-1,4% – хлеб, мясо птицы, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,2%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1% Данные Государственной службы статистики

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 1,4%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,2%, канализацию – на 0,9%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,8%.

При этом потребительские цены в июне по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 3,6%, а по сравнению с июнем 2018 года – на 9%.

За первое полугодие 2019 года инфляция на потребительском рынке также составила 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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