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5 ноября • обновлено в 16:06
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В Украине впервые резко ограничили добычу "зеленой" энергии: названа причина

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Компания "Укрэнерго" в ночь на 5 ноября впервые вынужденно ограничила выработку энергии Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ветроэлектростанциями (ВЭС).

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус. При этом чиновник сообщил, что в дальнейшем такое будет происходить все чаще.

Андрей Герус

Андрей Герус

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"Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи. Тем не менее, согласно существующим правилам, производитель все равно получит оплату "зеленого" тарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч, несмотря на то, что энергосистема не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию. Соответствующая оплата ляжет на плечи государственных "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и в тариф "Укрэнерго", который оплатят все потребители", – написал он.

По словам Геруса, проблема нарастает, а весной достигнет масштабного характера. Чиновник уверен, что проблема инвестиций в "зеленую генерацию" должна также учитывать интересы государства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава энергетической компании Rengy Development Нарек Арутюнян заявил, что в 2020 году "зеленые" технологии могут занять 11% рынка генерации электроэнергии Украины, что создаст дефицит из-за выплат по "зеленым" тарифам.

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Тема
Ветрогенераторы
Место
Украина Киев
Тег
альтернативная энергетика
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