В Украине вновь взлетели цены на газ

НАК “Нафтогаз” Украины с 1 мая повышает стоимость газа для промышленных потребителей на 5,2-5,5%.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом", – написано в заявлении на официальном сайте компании.

"Нафтогаз" предлагает тысячу кубов природного газа по стоимости на 400 гривен дороже цен добывающих компаний, которые торгуют ресурсом на "Украинской энергетической бирже".

С мая при покупке более 50 тысяч кубов газа в месяц по предоплате "Нафтогаз" готов продавать ресурс по 9 142,8 гривен за кубический метр. Это на 472,8 грн больше нынешних цен.

При этом другим категориям компания готова продавать газ по 10 041,6 гривен за тысячу кубов (на 489 грн или 5,2% больше текущей цены).

Как писал "Обозреватель", с 1 апреля НАК “Нафтогаз” Украины повысил цены на газ для населения на 7,4-9,8%.

При этом ранее эксперт в сфере ЖКХ сказал, сколько на самом деле должен стоить газ в Украине.