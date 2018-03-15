Весной в Украине подорожают продукты: появился прогноз

В Украине весной стоит ожидать рост цен на большинство товарных групп, однако к лету некоторые из них начнут дешеветь.

"До лета будут дорожать мясо и молочные продукты. С одной стороны, в Украине последнее время сокращается поголовье скота. С другой, растет его продуктивность. Но в конечном итоге первая тенденция все равно более сильная и будет влиять на рост цен", – рассказал "Обозревателю" экономист Максим Праздников.

По его словам, ситуацию пока не спасут и дотации, которые предусмотрены аграриям из бюджета, так как они имеют отложенный эффект.

"То есть, даже если они будут успешными, цена на мясо, в лучшем случае, не будет расти до конца года, несмотря на инфляцию. За счет этого получится, что его реальная стоимость снизится", – отметил экономист.

За счет фактора сезонности, как говорит Праздников, к Пасхе подорожает большинство товарных групп, таких как овощи, фрукты и яйца.

"Дальше будет снижение цен по мере появления на прилавках уже украинской не парниковой продукции. К лету также опуститься в цене молочка. Надои увеличиваются и, как результат, молоко дешевеет. Подешевеет закупка – снизятся цена на рынках и в магазинах", – прогнозирует экономист.

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Из приятного, говорит Праздников, может дальше дешеветь гречка и сахар, чего нельзя сказать о других крупах. Они, включая рис, могут подорожать.

По словам экономиста, укрепление гривни куда меньше скажется на ценах на продукты питания, чем сезонные факторы.

"Фермеры, которые работают на внутренний рынок, особо не почувствуют изменений. Более того, они точно не станут разбрасываться дополнительными процентами ликвидности перед посевной, а потом и сбором урожая. Так что сэкономленные на топливе и технике деньги за счет курса они, вероятно, оставят себе или инвестируют в производство, чем решат снижать цены", – объяснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Украине ожидается дальнейший рост цен на продукты в течение года в связи с инфляцией.