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В Украине снова дорожают сигареты: стало известно, на сколько

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С 1 января в Украине подорожали сигареты на 2-7 гривен в зависимости от марки и производителя в связи с увеличением акциза на табачные изделия.

Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1 + 1", передает ТСН.

Согласно соглашению об ассоциации с Евросоюзом, к 2024 году стоимость акциза вырастет до 90 евро за тысячу сигарет. Тем временем, сейчас она составляет – 21 евро и выше. То есть в год украинцы платят 10,8 тыс. грн. А через семь лет придется тратить по 32,4 тысяч гривен.

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Таким образом стоимость сигарет в Украине сравняется с европейской.

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году вырастут тарифы, изменятся правила выхода на пенсию и ставки ввозной пошлины на авто.

Читайте все новости по теме "Рост цен в Украине" на Обозревателе.

Темы
Рост цен в УкраинеСоглашение об ассоциации с ЕС
Место
Украина
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