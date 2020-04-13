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13 апреля • обновлено в 15:14
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В Украине за неделю резко выросло число безработных

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В Украине количество безработных на фоне введенных карантинных мер за неделю увеличилось приблизительно на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц.

Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил пресс-центр Государственной службы занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Пособие по безработице

Пособие по безработице

Согласно сообщению, наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве. В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления, в Центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

Государственная служба занятости упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи, а также выпустила по этим вопросам обучающий ролик.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Государственная служба занятости безработица
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